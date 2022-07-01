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Özlem Gürses, Mansur Yavaş'ın önünde böyle eğildi! Sosyal medyada gündem oldu: Bunlar yalakalığın kitabını yazarlar

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Giriş: 01.07.2022 11:47
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 3. yıl yeni proje tanıtım töreninde Ankara havası oynadı. Programda yer alan sunucu Özlem Gürses’in ise Mansur Yavaş’ı sahnede selamlarken eğilmesi sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafsız ve bağımsız gazetecilikten bahseden Gürses’in, Yavaş’ın önündeki durumunu gösteren videoyu paylaşarak eleştirilerde bulundu. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Fırsat verildiğinde bunlar yalakalığın kitabını yazarlar” yorumunda bulundu.
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