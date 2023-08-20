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Özgür Özel'in yol haritası ne?

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Giriş: 20.08.2023 12:25
Ekrem İmamoğlu, rotayı yeniden İstanbul’a çevirip genel başkan adaylığı için CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i işaret etti. Peki Özel'in yol haritası ne? Özel adaylığını ne zaman açıklayacak?
Özgür Özel’in yol haritası ne?
Özgür Özel'in yol haritası ne?
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