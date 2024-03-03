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Özgür Özel'in sırıttığı video sosyal medyada gündem oldu! Arşivler açıldı: Şehit cenazesinde 'Özel' pişkinlik! | Murat Kurum'dan sert tepki

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Giriş: 03.03.2024 01:13
Türkiye düşmanı ve binlerce şehidimizin katili Kandil ve PKK'nın piyonu olan DEM Parti ile kol kola yerel seçimlere doğru giden CHP'nin genel başkanı Özgür Özel'in şehit cenazesindeki pişkin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 2018 yılında şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Kozak'ın cenazesinde sırıttığı görülürdü. Öte yandan Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum konu hakkında, “Şehit cenazesinde kahkaha atan sen değil misin? Sonra kalkıp bize çaptan bahsediyorsun öyle mi? Senin çapın olmadığı gibi, belli bir duruşun bile yok. Ve bana en son konuşacak kişi sensin. Murat Kurum'un hedeflerine, sizin hayalleriniz bile yetişemez.'' şeklinde konuştu.
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