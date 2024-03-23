Özgür Özel'in memleketi Manisa'daki miting programında büyük boşluklar! Akşener bıktım demesine rağmen yine İYİ Parti seçmenine yanladı...

Yerel seçimler öncesi mitinglerini sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'da istediği karşılığı bulamadı. Görüntülerde büyük boşluklar dikkat çekerken Özgür Özel Akşener'in "Bıktım, usandım, midem bulandı artık" demesine rağmen Manisa'da yine İYİ Partililerden oy istedi. Özel'in daha önce defalarca İYİ Partililerden oy istemesine rağmen "İyi insanlardan hiçbir yerde yapmadığımı yapıyorum ve kendi memleketimde Manisa'da, Şehzadeler adayı Gülşah Durubay'a, Manisa adayı Ferdi Zeybek'e destek istiyorum." ifadelerini kullanması dikkat çekti. İşte detaylar...