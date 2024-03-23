23 Mart 2024, Cumartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Özgür Özel'in memleketi Manisa'daki miting programında büyük boşluklar! Akşener bıktım demesine rağmen yine İYİ Parti seçmenine yanladı...
Yerel seçimler öncesi mitinglerini sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketi Manisa'da istediği karşılığı bulamadı. Görüntülerde büyük boşluklar dikkat çekerken Özgür Özel Akşener'in "Bıktım, usandım, midem bulandı artık" demesine rağmen Manisa'da yine İYİ Partililerden oy istedi. Özel'in daha önce defalarca İYİ Partililerden oy istemesine rağmen "İyi insanlardan hiçbir yerde yapmadığımı yapıyorum ve kendi memleketimde Manisa'da, Şehzadeler adayı Gülşah Durubay'a, Manisa adayı Ferdi Zeybek'e destek istiyorum." ifadelerini kullanması dikkat çekti. İşte detaylar...