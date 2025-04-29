29 Nisan 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Özgür Özel'in Mansur Yavaş planı!
Özgür Özel’in Mansur Yavaş planı!

Özgür Özel'in Mansur Yavaş planı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.04.2025 19:27
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu kalması durumunda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Peki, Özel'in bu çıkışı ne anlama geliyor? Mansur Yavaş, CHP’nin olası adayı mı? Kulislerde hangi isimler konuşuluyor? İşte tüm perde arkası ve detaylar…
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özgür Özel’in Mansur Yavaş planı!
Başkan Erdoğan’dan Türkiye-İtalya İş Forumu’nda net mesaj!
Başkan Erdoğan'dan Türkiye-İtalya İş Forumu'nda net mesaj!
Özgür Özel’in Mansur Yavaş planı!
Özgür Özel'in Mansur Yavaş planı!
CHP’nin kumbara algısı çöktü! Tutanakta böyle bir ifade yok
CHP'nin "kumbara" algısı çöktü! Tutanakta böyle bir ifade yok
Avrupa’daki kriz Türkiye’yi etkiler mi?
Avrupa’daki kriz Türkiye’yi etkiler mi?
CHP liderleri ve bürokrasideki köstebekler!
CHP liderleri ve bürokrasideki köstebekler!
İtalya ile yeni iş birliği alanları açtık
"İtalya ile yeni iş birliği alanları açtık"
Ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar
"Ticaret hacmi hedefimiz 40 milyar dolar"
Türkiye ile ticaret hacmi rekor seviyede
"Türkiye ile ticaret hacmi rekor seviyede"
İtalya ile ikili anlaşmalar imzalandı
İtalya ile ikili anlaşmalar imzalandı
İmamoğlu’nun gizli toplantıları! Şeffaf olmadı
İmamoğlu’nun gizli toplantıları! Şeffaf olmadı
Bakan Yerlikaya’dan Özgür Özel’e tepki!
Bakan Yerlikaya'dan Özgür Özel'e tepki!
İstanbul’da hasar tespit çalışmaları!
İstanbul'da hasar tespit çalışmaları!
Daha Fazla Video Göster