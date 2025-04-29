Özgür Özel’in Mansur Yavaş planı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu kalması durumunda, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini söyledi. Peki, Özel'in bu çıkışı ne anlama geliyor? Mansur Yavaş, CHP’nin olası adayı mı? Kulislerde hangi isimler konuşuluyor? İşte tüm perde arkası ve detaylar…

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