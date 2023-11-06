Özgür Özel'in listesini delen 9 isim kim? CHP Parti Meclisi'nde kimler var?

CHP'de Parti Meclisi üyeleri belli oldu. Kimler Özgür Özel'in listesini delerek Parti Meclisi’ne girdi? Merak edilen detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında değerlendiren siyasal iletişimci Gürkan Duman, “CHP’de yaşananlara delege yapısı olarak baktığımızda hepimizi şaşırttı. Bizim özellikle CHP semenine yönelik yaptığımız çalışmada CHP seçmenin yüzde 43’ü Kılıçdaroğlu’nun kalmasını istiyordu. Yüzde 47’si ise Özgür Özel’e destek veriyordu. Burada yüzde 9 civarında da kararsız olan CHP seçmeni vardı. 1972’den sonra ilk defa CHP delegesi CHP seçmenini dinledi. Aslında delege yapısını delme noktasında Ekrem İmamoğlu’nu bir kenara koymak gerekir. İmamoğlu ile ilgili ciddi anlamda para dağıtıldığı ve denge siyaseti yürüttüğü konuşuldu. Bu konuya bakılırsa aslında sürpriz olmadı.” dedi.

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