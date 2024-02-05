Özgür Özel’in ittifak karnesi! Kapı kapı gezdi, ret yanıtı aldı

CHP’yi zor bir seçim bekliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel 2019 seçimlerindeki ittifak stratejisini yürütemedi. Önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kapısını çaldı, eli boş döndü. Ardından rotayı DEM Parti'ye kırdı ancak DEM'i de ikna edemedi. Özel, son olarak kapısını çaldığı Muharrem İnce ile de anlaşamadı. İşte Özel’in ittifak karnesi…

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