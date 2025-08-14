14 Ağustos 2025, Perşembe

Özgür Özel'in "İBB borsası" iddiası desteksiz çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2025 09:26
CHP lideri Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması hakkında "İBB borsası kuruldu, para ilişkileri var, dekontlar var" iddiasında bulunmuştu. CHP'nin HSK'ya ilettiği şikayet dilekçesinde bilgi-belge sunamadığı ortaya çıktı. Özel'in hukuk kurmaylarına beni rezil ettiniz diye kızdığı iddia edildi.
