Özgür Özel’in “İBB borsası” iddiası desteksiz çıktı

CHP lideri Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması hakkında "İBB borsası kuruldu, para ilişkileri var, dekontlar var" iddiasında bulunmuştu. CHP'nin HSK'ya ilettiği şikayet dilekçesinde bilgi-belge sunamadığı ortaya çıktı. Özel'in hukuk kurmaylarına beni rezil ettiniz diye kızdığı iddia edildi.

