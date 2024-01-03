03 Ocak 2024, Çarşamba
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Özgür Özel’e memleketinde önseçim darbesi! Desteklediği aday sandıktan çıkmadı
Daha önce girdiği belediye seçimlerinde kaybeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketinde bir kez daha yenilgiye uğradı. Manisa'nın Yunusemre Belediye Başkan adayını belirlemek için yapılan ön seçimde Özel'in açıktan desteklediği hatta gidip oy kullandığı aday sandıktan çıkmadı.