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Özgür Özel’e memleketinde önseçim darbesi! Desteklediği aday sandıktan çıkmadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.01.2024 09:09
Daha önce girdiği belediye seçimlerinde kaybeden CHP Genel Başkanı Özgür Özel memleketinde bir kez daha yenilgiye uğradı. Manisa'nın Yunusemre Belediye Başkan adayını belirlemek için yapılan ön seçimde Özel'in açıktan desteklediği hatta gidip oy kullandığı aday sandıktan çıkmadı.
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