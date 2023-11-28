Özgür Özel’e göre 3 başkanın adaylığı garanti! 8 büyükşehir belediye başkanı ne yapacak?

CHP'de İstanbul , Ankara ve Aydın'ın belediye başkanlarının adaylığı garanti. Ancak diğer 8 büyükşehir belediye başkanı için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Onların adaylığı performans anketlerinden çıkacak sonuca bağlı. Memnuniyet düştüyse belediye başkanlığı koltuklarına veda edecekler.

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