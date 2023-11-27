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Özgür Özel’den yerel seçim açıklaması! CHP’de adaylık savaşı kızıştı

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Giriş: 27.11.2023 08:55
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yeniden aday olacağını söylemişti. Ancak CHP lideri Özgür Özel, "3 Büyükşehir adayımız dışında verdiğimiz bir söz yok" diyerek iddiaları yalanladı.
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