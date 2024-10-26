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Özgür Özel’den yeni süreç açıklaması: Tüm aktörlerin sözü kıymetlidir

Özgür Özel’den yeni süreç açıklaması: Tüm aktörlerin sözü kıymetlidir

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.10.2024 16:03
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çağrı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Tüm aktörlerin sözü kıymetlidir” diyen Özel, “Eğer biz terörü bitirecek bir sürecin karşısında kısa vadeli beklentilerle durursak tarih önünde yanlış yapmış oluruz.” ifadelerini kullandı.
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