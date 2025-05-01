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Özgür Özel’den tartışmalı formül! Yavaş’ı Cumhurbaşkanı ilan etti

Özgür Özel’den tartışmalı formül! Yavaş’ı Cumhurbaşkanı ilan etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.05.2025 08:39
Güncelleme:01.05.2025 08:39
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nu cezaevinden kurtaracak bir formül açıkladı. Hukuku arkadan dolanmayı amaçlayan formül, CHP cephesinde bile tepki çekti. Çünkü o formüle göre Mansur Yavaş cumhurbaşkanı seçilecek ve hemen 15 gün içinde “parlamenter sisteme” dönülecek. Sonrasında da Türkiye yeni bir seçime gidecek. Ekrem İmamoğlu Başbakan, Mansur Yavaş ise yetkisiz bir cumhurbaşkanı olacak. Çünkü elindeki olası yetkileri Ekrem İmamoğlu'na devredecek. Hem de yolsuzluk soruşturması öncesinde cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sık sık karşı karşıya geldiği İmamoğlu'na...
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Özgür Özel’den tartışmalı formül! Yavaş’ı Cumhurbaşkanı ilan etti
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