18 Kasım 2023, Cumartesi
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Özgür Özel'den tartışılacak sözler
CHP Genel Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında uludere olayı ile ilgili tepki çekecek açıklamalara imza attı. Yüksek Yargıda yaşanan gerilim üzerinden Batı'ya verdiği mesajlar da tepki çekecek türdendi. HEDEP ile görüşeceğini dile getiren Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ise bir kez daha ittifak çağrısı yaptı.