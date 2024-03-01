Özgür Özel’den sokak tehdidi: Biz bu milleti sokağa dökeceğiz

Siyasetteki kışkırtma tartışmasıyla ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den bir açıklama geldi. Özel, katıldığı canlı yayında "Biz bu milleti sokağa dökeceğiz kardeşim. Sokağa çıkacağız" ifadelerini kullandı. Önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'da sık sık sokak çağrılarıyla gündem olmuştu.

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