19 Mayıs 2025, Pazartesi
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Özgür Özel’den siyasi ikbal vaadi: İtirafçı olma vekil ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, yolsuzluktan tutuklu isimlere itirafçı olmamaları için "siyasi ikbal" vaadinde bulunduğu öne sürülüyor. Özel'in son cezaevi ziyaretinde soruşturmanın kilit isimlerine milletvekilliği hatta bakanlık sözü verdiği siyaset kulislerinde günün en çok konuşulan başlığı oldu.