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Özgür Özel’den siyasi ikbal vaadi: İtirafçı olma vekil ol

Özgür Özel’den siyasi ikbal vaadi: İtirafçı olma vekil ol

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.05.2025 08:53
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, yolsuzluktan tutuklu isimlere itirafçı olmamaları için "siyasi ikbal" vaadinde bulunduğu öne sürülüyor. Özel'in son cezaevi ziyaretinde soruşturmanın kilit isimlerine milletvekilliği hatta bakanlık sözü verdiği siyaset kulislerinde günün en çok konuşulan başlığı oldu.
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Özgür Özel’den siyasi ikbal vaadi: İtirafçı olma vekil ol
Siyasi ikbal vaadi: İtirafçı olma vekil ol
Siyasi ikbal vaadi: İtirafçı olma vekil ol
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