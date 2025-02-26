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Özgür Özel’den şaibeli kurultay açıklaması! CHP’yi ön seçim endişesi

Özgür Özel’den şaibeli kurultay açıklaması! CHP’yi ön seçim endişesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.02.2025 10:08
CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında şaibeli kurultay iddialarından ön seçim tartışmasına birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ön seçime katılımın düşük olmasından endişe eden Özgür Özel, partilileri sandığa davet etti. Ana muhalefet lideri TSK'dan ihraç edilen teğmenler üzerinden kuvvet komutanlarını da hedef aldı. Tartışılacak açıklamalara imza attı.
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Özgür Özel’den şaibeli kurultay açıklaması! CHP’yi ön seçim endişesi
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