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Özgür Özel’den şaibeli kurultay açıklaması: Bir övünç vesilesi

Özgür Özel’den şaibeli kurultay açıklaması: Bir övünç vesilesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.02.2025 10:54
Özgür Özel, genel başkan seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile ilgili şaibe iddialarına yanıt verdi. Kurultayın Türkiye demokrasisi açısından bir övünç vesilesi olduğunu savundu. CHP Genel Başkanı Özel, kurultay ile ilgili iptal davası açan eski CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı da sert sözlerle hedef aldı.
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Özgür Özel’den şaibeli kurultay açıklaması: Bir övünç vesilesi
Şaibeli kurultay açıklaması: Bir övünç vesilesi
Şaibeli kurultay açıklaması: Bir övünç vesilesi
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