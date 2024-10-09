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Özgür Özel’den parti içi muhalefete hodri meydan

Özgür Özel’den parti içi muhalefete hodri meydan

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 08:54
CHP Genel Başkanı Özgür Özel meclis grup toplantısında konuştu. Özel hayatıyla ilgili ortaya atılan iddialara kürsüden sert tepki gösterdi. Parti içi muhalefete deyim yerindeyse açtı ağzını yumdu gözünü.
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Parti içi muhalefete hodri meydan
Parti içi muhalefete hodri meydan
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