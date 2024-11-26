Özgür Özel’den öğretmene vekil maaşı vaadi! Traktör sözü akıllara geldi

CHP lideri Özgür Özel son vaadi ile gündemde. Özel, öğretmenlere milletvekili maaşı vadetti, “Bir öğretmen milletvekili maaşını yakalayana kadar da hiç bir milletvekili zam almayacak" diye de ekledi. Özel geçen seçimde de "Çiftçiye bedava traktör" vaat etmiş, nasıl olacak sorusuna ise "Çarpıcı olsun diye öyle dedik" deme gereği duymuştu. Öte yandan CHP'de Ankara ve İstanbul arasındaki çatlak da giderek büyüyor. CHP’deki gündemi A Haber canlı yayınına kayılan gazeteci Emin Pazarcı değerlendirdi.

Emin Pazarcı'nın canlı yayında öne çıkan değerlendirmeleri:

CHP'de savaş var. Ciddi bir savaş var ama Özgür Özel 'birileri Cumhuriyet Halk Partisi için de problem varmış gibi göstermeye çalışıyorlar' diyor. Bizim göstermemize gerek yok. Her birinin açıklamasına baksanız zaten ortaya çıkacak. Biraz önce Yılmaz Ateş'ten eski Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisi Yılmaz Ateş'ten bir mesaj geldi. Hançerlenmekten bahsediliyor. Şunu söylüyor; Aslında yenilgi, seçim yenilgisi öyle bir hançerdir ki, diyor, yara sıcak gittikten sonra acı başlar, diyor. Yani CHP bremen mızıkacılarına dönmüş durumda. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Herkes bir yere doğru çekiştirmeye çalışıyor ve ilginçtir herkes kendine çalışıyor.

ÖZGÜR ÖZEL KOLTUĞU KORUMA DERDİNDE

Aslında Cumhuriyet Halk Partisi garip bir yapı haline geldiği için bir davasından, bir hedefinden de bahsetmek mümkün değil. Yani işte Mansur Yavaş sağdan devşirilen bir isimdir. Zaten sağdan o kadar isimler devşirdiler ki Mustafa Kemal Atatürk'e, 'Deccal' diyen isimler bile geldi Cumhuriyet Halk Partisi'ne.

Bakıyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adaylığı için mücadele ediyor ve bunu da saklamıyorlar. Ekrem İmamoğlu yine o da sağdan devşirilen bir isimdir. Ekrem İmamoğlu biliyorsunuz Samanyolu TV'nin yorumcusuydu. Yani FETÖ'nün idare ettiği televizyonda yorumculuk yapıyordu. Ama bakıyorsunuz o da Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı. Bunların arasında bir mücadele var. Özgür Özel de işte bunlara karışmıyor. O da koltuğunu korumaya çalışıyor.

PARAYLA GELEN PARAYLA GİDEN

Ve çok ilginçtir Kılıçdaroğlu bundan birkaç gün önce şöyle bir ifade kullandı; Parayla gelen parayla gider, dedi. Kimden bahsetti orada? Özgür Özel'den bahsetti. Yani para gücüyle geldin, o para gücü seni de koltuğundan eder şeklinde bir ifadede bulundu. Ama bunlar üzerine örtülmeye çalışılıyor ve çok ilginç. Geçtiğimiz günlerde işte Kemal Bey gitti bir mahkemeye. Orada birlik ve beraberlik mesajı vermeye çalıştılar ama orada da hukuku ayaklar altına aldılar. Şov yaptılar. Biliyorsunuz mahkemelerde fotoğraf çekilmesi yasaktır. Poz verdiler, fotoğraflar çektirdiler. Yani Cumhuriyet Halk Partisi maalesef bu noktada yani Özgür Bey'in ifadeleriyle üzerine örtmeye çalışması hiçbir şeyi önlemez.

CHP SAVAŞ ALANI

Cumhuriyet Halk Partisi dediğim gibi bir savaş alanı. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Çok ciddi bir mücadele var. Çok ciddi bir kavga var. Hepsi de birbirini suçluyor. Hepsi de birbirinin ayağını kaydırmak için bin bir türlü kılı kırk yaran hesaplar yapıyorlar. Yani bunun üzerinde çok fazla konuşmaya gerek yok. Zaten vatandaş da bütün olan biteni görüyor.