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Özgür Özel'den "İmamoğlu" açıklaması

A Haber
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Giriş: 16.08.2023 13:46
Ekrem İmamoğlu İstanbul Belediye Başkanlığına talip olurken, genel başkan adaylığı için Özgür Özel'i işaret etti. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
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