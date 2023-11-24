Özgür Özel'den Akşener'e 'ÖZEL' muamele! "Meral Ablam ile beraber zorlukları aşacağımıza inanıyorum"

İYİ Parti yerel seçimlerde her ilde ayrı adayla girme kararı alırken, CHP'de yaşanan değişim sonrası iki partinin yeniden ittifak kurması gündemde. Özgür Özel ittifak için İYİ Parti ve HEDEPKK'ya yanlamaya başlarken bugün flaş bir gelişme yaşandı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Akşener'i ziyaret etti. Yavaş ziyaret sonrası yaptığı açıklamada "Sadece yeni genel başkanın selamını getirdim" dese de bu ziyaret CHP ile İYİ Parti'nin ittifak konusunda pazarlıklara başladığı şeklinde yorumlandı. Öte yandan CHP fondaşı Sözcü TV'nin yayına katılan Özgür Özel, yerel seçimler öncesi İYİ Parti'nin kapısını aşındırmaya devam etti. Özel, "Yerel seçimlerde iş birlikleri yapmalıyız. Kaybettirecek formüller üzerinde durmak bize yakışmaz. Ben Meral Hanım’la, Sayın Genel Başkan’ımızla, onun deyimiyle Meral Ablam ile beraber pek çok zorluğu aşacağımıza inanıyorum" dedi.