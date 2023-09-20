20 Eylül 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Özgür Özel’den 39 milletvekili isyanı! Kılıçdaroğlu’na danışman eleştirisi

Özgür Özel’den 39 milletvekili isyanı! Kılıçdaroğlu’na danışman eleştirisi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2023 12:45
CHP Grup Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında ittifak ortaklarına verilen 39 milletvekilliği konusunda adeta isyan etti. Listedeki 39 rakamını görünce inanamadığını söyleyen Özel hem Kılıçdaroğlu'nu hem de ittifak ortaklarını kızdıracak açıklamalara imza attı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özgür Özel’den 39 milletvekili isyanı!
Özgür Özel’den 39 milletvekili isyanı!
Ermeni ayrılıkçılar silah bırakıyor!
Ermeni ayrılıkçılar silah bırakıyor!
Uzay yolcularının sağlık taraması!
Uzay yolcularının sağlık taraması!
PKK’nın finans kaynağına darbe
PKK'nın finans kaynağına darbe
Muhalefette ifşa tartışması!
Muhalefette ifşa tartışması!
Başkan Erdoğan Miçotakis’i kabul edecek
Başkan Erdoğan Miçotakis'i kabul edecek
5 terörist etkisiz hale getirildi
5 terörist etkisiz hale getirildi
İşte Ermeni güçlerine dağıtılan o bildiri
İşte Ermeni güçlerine dağıtılan o bildiri
İBB yan yattı! Yolcu sigortası...
İBB yan yattı! Yolcu sigortası...
A Haber Azerbaycan’da
A Haber Azerbaycan'da
CHP’de kongre tarihi belli oldu!
CHP’de kongre tarihi belli oldu!
İstanbul’da zehir taciri avı! 180 milyon liralık...
İstanbul'da zehir taciri avı! 180 milyon liralık...
Daha Fazla Video Göster