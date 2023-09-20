20 Eylül 2023, Çarşamba
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Özgür Özel’den 39 milletvekili isyanı! Kılıçdaroğlu’na danışman eleştirisi
CHP Grup Başkanı Özgür Özel katıldığı bir televizyon programında ittifak ortaklarına verilen 39 milletvekilliği konusunda adeta isyan etti. Listedeki 39 rakamını görünce inanamadığını söyleyen Özel hem Kılıçdaroğlu'nu hem de ittifak ortaklarını kızdıracak açıklamalara imza attı.