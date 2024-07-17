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Özgür Özel’den 15 Temmuz’a tiyatro diyenlere tepki: Seçilmiş parlamentonun hükümetin arkasındaydık

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
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Giriş: 17.07.2024 08:54
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel 15 Temmuz’a tiyatro diyenlere tepki gösterdi. Özgür Özel, “O gece siyasi parti ayrımı yoktu. Seçilmiş parlamentonun hükümetin arkasındayız dedik.” ifadelerini kullandı.
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