15 Kasım 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Özgür Özel sıkıştı! "Emanetçi misin?" diye sorulunca Atatürk'e sığındı... O konuşması akıllara geldi
3 yıldır CHP genel başkanlığı koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu kapan Özgür Özel fena yakalandı... Kendisine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Genel başkan mısın emanetçi misin?" sorusu yöneltilen Özgür Özel "Atatürk'ün emanetçisiyim" yanıtını verdi. Ancak Özel'in daha önce söylediği "Sıkışınca Milli Mücadele’den, Atatürk’ten bahsederek alkış alıyoruz" sözleri arşivden çıktı...