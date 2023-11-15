Özgür Özel sıkıştı! "Emanetçi misin?" diye sorulunca Atatürk'e sığındı... O konuşması akıllara geldi

3 yıldır CHP genel başkanlığı koltuğunda oturan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu kapan Özgür Özel fena yakalandı... Kendisine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Genel başkan mısın emanetçi misin?" sorusu yöneltilen Özgür Özel "Atatürk'ün emanetçisiyim" yanıtını verdi. Ancak Özel'in daha önce söylediği "Sıkışınca Milli Mücadele’den, Atatürk’ten bahsederek alkış alıyoruz" sözleri arşivden çıktı...