Özgür Özel şehitler için yapılan oturumda uyuyakaldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki terör oturumunda çarpıcı mesajlar verildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, hedefin son terörist değil terörün bu topraklardan kalıcı olarak sökülüp atılması olduğunu dile getirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir çok üs bölgemize saldırıda bulunulduğunu bunların bertaraf edildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da terör örgütünün son kullanma tarihinin geçtiğini vurguladı. Fidan'nın konuşması sırasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in uyuyakaldığı anlar kameralara yansıdı. Şehitlerimize yapılan hain saldırı için toplanılan oturumda Özgür Özel'in uyuyakalması tepkilere neden oldu.

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