17 Ocak 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Özgür Özel şehitler için yapılan oturumda uyuyakaldı
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki terör oturumunda çarpıcı mesajlar verildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, hedefin son terörist değil terörün bu topraklardan kalıcı olarak sökülüp atılması olduğunu dile getirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir çok üs bölgemize saldırıda bulunulduğunu bunların bertaraf edildiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da terör örgütünün son kullanma tarihinin geçtiğini vurguladı. Fidan'nın konuşması sırasında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in uyuyakaldığı anlar kameralara yansıdı. Şehitlerimize yapılan hain saldırı için toplanılan oturumda Özgür Özel'in uyuyakalması tepkilere neden oldu.