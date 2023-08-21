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Özgür Özel: Seçmende duygusal kopuş var

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Giriş: 21.08.2023 09:02
CHP'deki değişim tartışması da son hız sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun koltuk ısrarına karşı bayrak açan Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu Anadolu turlarına kesintisiz devam ediyor. Özel, Muğla'da katıldığı bir programda yine Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Partililere "Kaybettik, gereğini yapmak lazım" mesajını verdi. İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu'nun 4 gün önce ziyaret ettiği Nevşehir'deydi. Bakın, Kılıçdaroğlu'na karşı ne mesaj verdi.
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