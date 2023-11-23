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Özgür Özel PKK yandaşı Pervin Chakar'ın elini öpmesini savundu: Hiç pişman değilim

A Haber
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Giriş: 23.11.2023 14:03
İYİ Parti'de kayıp 132 milyon TL ve taciz krizi yaşanırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel de PKK yandaşı Pervin Chakar'ın elini öpmesini savundu ve “Hiç pişman değilim” dedi. Muhalefette yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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