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Özgür Özel ne mesaj verdi? CHP-DEM ne şekilde ittifak yapıyor? A Haber'de çarpıcı değerlendirme: Ekrem İmamoğlu ve DEM Parti açısından...

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 11:10
Güncelleme:19.02.2024 11:43
CHP'nin aday tanıtım toplantısına Genel Başkan Özgür Özel'in parti içi muhalefete yönelik eleştirileri damga vurdu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılmadığı toplantıda salonun dolmaması da dikkatlerden kaçmadı. Adaylığı tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın toplantıya katılmaması "üstü çizildi" şeklinde yorumlandı. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, A Haber canlı yayınında siyaset gündeminin sıcak başlıkları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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