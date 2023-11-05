Özgür Özel nasıl kazandı? Kılıçdaroğlu’nun hançer sözü kime?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybetmesinde Ekrem İmamoğlu’nun rolü ne? Siyasal İletişimci Ferhat Murat ve Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde buldunu.

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