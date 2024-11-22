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Özgür Özel Meclis’teki kayyum provokasyonuna sahip çıktı

Özgür Özel Meclis’teki kayyum provokasyonuna sahip çıktı

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.11.2024 09:01
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi görüşülmeleri başlarken CHP'li milletvekillerin imza attığı provokasyonun yankıları sürüyor. Önceki gün Bakan Yerlikaya'nın salona girişi engellenmeye çalışılmış işin sonu itişmelere kadar varmıştı. Yaşananlar görüntülerle de sabit olmasına rağmen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fiziki hiçbir müdahalenin olmadığını ileri sürdü. Hatta provokasyonu "küçük bir protesto" olarak niteledi. Tepkiler ise dün de devam etti.
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