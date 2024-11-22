Özgür Özel Meclis’teki kayyum provokasyonuna sahip çıktı

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi görüşülmeleri başlarken CHP'li milletvekillerin imza attığı provokasyonun yankıları sürüyor. Önceki gün Bakan Yerlikaya'nın salona girişi engellenmeye çalışılmış işin sonu itişmelere kadar varmıştı. Yaşananlar görüntülerle de sabit olmasına rağmen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fiziki hiçbir müdahalenin olmadığını ileri sürdü. Hatta provokasyonu "küçük bir protesto" olarak niteledi. Tepkiler ise dün de devam etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN