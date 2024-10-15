Özgür Özel Marmaris’e özel helikopterle gitti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muğla'nın Marmaris ilçesine özel bir helikopterle gitti. Parti olarak tasarruf edeceklerini söyleyen Özgür Özel'in bu hareketi tepkileri beraberinde getirdi.

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