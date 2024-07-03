Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’na fark attı! Özgür Özel partisinde birinci çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, parti yönetiminin yaptırdığı ankette görünürlük olarak açık ara birinci çıktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 10 puan fark attı özel. Bu anket sonuçları şimdiden gösterdi ki CHP'deki cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışı kızışacak.

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