06 Ekim 2023, Cuma
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Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerini sürdürüyor: CHPye türbülansa girmiş uçak benzetmesi
CHP Genel Başkanlığına aday olan Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi türbülansa giren uçağa çevirdiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'na seçim döneminde mutfakta çektiği videolar üzerinden yüklenen özel, "Değişimi mutfak videosundan öğrenen örgütün kendi varoluşuyla çeliştiğini düşünüyoruz" dedi.