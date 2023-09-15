15 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı

Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.09.2023 14:48
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri boyunca aldığı sayısız yenilgi sonrası istifaya yanaşmaması sonrası CHP'de başlayan değişim hareketindeki isimlerden Özgür Özel düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı için aday olduğunu açıklarken "CHP'yi iktidar yapmak için adayım" ifadelerini kullandı. Adaylığını duyuran Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Özel "Seçim yenilgisinin sorumluluğunun üstlenmeyenler seçmeni duygusal kopuşa sürükledi" ifadelerini kullandı. Diğer yandan ittifaktaki küçük ortaklara verilen 39 vekile de değinen Özel "Partimizin 39 milletvekilini başka partilere vermesi unutulmaz hasar bırakmıştır. Aynı şekilde partiler arası imzalanan protokollere dair bilgilendirme dahi yapılmadan süreç izlenmiştir." dedi.
Almanya’da ilaç krizi!
Almanya'da ilaç krizi!
Özgür Özel Kılıçdaroğlu’na karşı adaylığını açıkladı
Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
İSKİ’nin altyapı çalışması çileye döndü
İSKİ’nin altyapı çalışması çileye döndü
Dünyanın konuştuğu Putin-Kim zirvesi!
Dünyanın konuştuğu Putin-Kim zirvesi!
A Haber depremin vurduğu Fas’ta!
A Haber depremin vurduğu Fas'ta!
MSB’den Bakü için özel klip
MSB’den Bakü için özel klip
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
39 ilçede eş zamanlı gıda denetimi!
39 ilçede eş zamanlı gıda denetimi!
TOKİ’den peşin ödeme indirimi!
TOKİ’den peşin ödeme indirimi!
Altının seyri ne olur?
Altının seyri ne olur?
2023-2024 eğitim-öğretim yılı açılış töreni!
2023-2024 eğitim-öğretim yılı açılış töreni!
Aksaray bilim festivali başladı!
Aksaray bilim festivali başladı!
Daha Fazla Video Göster