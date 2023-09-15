15 Eylül 2023, Cuma
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Özgür Özel Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi kariyeri boyunca aldığı sayısız yenilgi sonrası istifaya yanaşmaması sonrası CHP'de başlayan değişim hareketindeki isimlerden Özgür Özel düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özgür Özel CHP Genel Başkanlığı için aday olduğunu açıklarken "CHP'yi iktidar yapmak için adayım" ifadelerini kullandı. Adaylığını duyuran Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Özel "Seçim yenilgisinin sorumluluğunun üstlenmeyenler seçmeni duygusal kopuşa sürükledi" ifadelerini kullandı. Diğer yandan ittifaktaki küçük ortaklara verilen 39 vekile de değinen Özel "Partimizin 39 milletvekilini başka partilere vermesi unutulmaz hasar bırakmıştır. Aynı şekilde partiler arası imzalanan protokollere dair bilgilendirme dahi yapılmadan süreç izlenmiştir." dedi.