Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti tüzüğünde yapılacak değişikliklerle ilgili görüşmek için bir araya geldi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN