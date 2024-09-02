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Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi!

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 02.09.2024 00:49
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti tüzüğünde yapılacak değişikliklerle ilgili görüşmek için bir araya geldi.
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Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi!
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi!
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