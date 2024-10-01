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Özgür Özel ile tokalaşan MHP lideri Bahçeli'den açıklama: Yeni döneme giriyoruz

Özgür Özel ile tokalaşan MHP lideri Bahçeli'den açıklama: Yeni döneme giriyoruz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.10.2024 22:49
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile tokalaşan MHP lideri Devlet Bahçeli, bu temasa ilişkin "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım." şeklinde konuştu.
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