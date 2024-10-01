Özgür Özel ile tokalaşan MHP lideri Bahçeli’den açıklama: Yeni döneme giriyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile tokalaşan MHP lideri Devlet Bahçeli, bu temasa ilişkin "Yeni bir döneme giriyoruz. Dünyada barış isterken kendi ülkemizde barışı sağlamak lazım." şeklinde konuştu.

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