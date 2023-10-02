02 Ekim 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Özgür Özel görevini fiili olarak bıraktı! Kılıçdaroğlu ile ne görüştü, neden istifa etmedi

Özgür Özel görevini fiili olarak bıraktı! Kılıçdaroğlu ile ne görüştü, neden istifa etmedi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2023 09:43
CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis’te bir araya geldi. Görüşmenin ayrıntılarını bir grup gazeteciye  anlatan Özgür Özel, Grup Başkanlığını 'fiilen' bırakacağını söyledi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yeniden kapanma asla uygulanmayacak
"Yeniden kapanma asla uygulanmayacak"
İstinat duvarı çöktü! 4 araç...
İstinat duvarı çöktü! 4 araç...
5. kara harekatı mı geliyor?
5. kara harekatı mı geliyor?
Teröristler veterineri katletti
Teröristler veterineri katletti
Hangi HDP ilçe başkanları gözaltında?
Hangi HDP ilçe başkanları gözaltında?
MİT’ten Suriye’de nokta operasyon!
MİT'ten Suriye'de nokta operasyon!
Otomobil fiyatları geriledi!
Otomobil fiyatları geriledi!
Özgür Özel görevini fiili olarak bıraktı!
Özgür Özel görevini fiili olarak bıraktı!
LGBT’ye karşı TBMM’ye 150 bin ıslak imza!
LGBT’ye karşı TBMM’ye 150 bin ıslak imza!
26 adrese eşzamanlı baskın!
26 adrese eşzamanlı baskın!
Irak’ın kuzeyine hava harekatı
Irak’ın kuzeyine hava harekatı
Hedef Meclis miydi? A Haber’de flaş açıklamalar
Hedef Meclis miydi? A Haber'de flaş açıklamalar
Daha Fazla Video Göster