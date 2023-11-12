12 Kasım 2023, Pazar
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Özgür Özel de CHP kariyerine namus sözünü yiyerek başladı! Sosyal medyada dalga konusu oldu
CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel yeni kariyerine skandal bir hamle ile başladı. Özel’in İBB Başkanı İmamoğlu’nun gölgesi altında belirlediği yeni CHP’de gözler tüzük kurultayına çevrildi. Özgür Özel’in genel başkan olmadan önce verdiği namus ve şeref sözünü seçildikten sonra unutması gündem oldu. CHP'de başladığı yeni macerasının daha ilk günleri böylesi bir geri adıma imza atan İmamoğlu, sosyal medyada alay konusu oldu.