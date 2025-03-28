Özgür Özel cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Yavaş’ın üstü çizildi mi?

Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve yolsuzluk soruşturmasından tutuklanması ile beraber gözler CHP'nin cumhurbaşkanı adayına çevrildi. Kulislerde Genel Başkan Özgür Özel'in aday olabileceği konuşuluyor? Mansur Yavaş'ın ise üstünün çizildiği iddia ediliyor. İşte ayrıntılar.

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