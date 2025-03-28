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Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.03.2025 21:28
Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı merak konusu oldu. Kulislere yansıyan bilgilere göre, Genel Başkan Özgür Özel'in adaylık şansı gündeme gelirken, Mansur Yavaş'ın ise partinin potansiyel adayları arasından çıkarıldığı iddia ediliyor.
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Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayı mı olacak?
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