Özgür Özel CHP Genel Başkanlığındaki ilk gününde protestoyla karşılaştı: Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi

CHP'de Türk siyasetine kaybettiği seçimlerle damga vuran Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkan seçilen Özgür Özel, görevinin ilk saatlerinde protesto ile karşılaştı. Özel, vefatının 17. yıldönümü dolayısıyla eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederken bir kadın Özel'e Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediğini ifade ederek tepki gösterdi. İşte detaylar...