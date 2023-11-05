05 Kasım 2023, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Özgür Özel CHP Genel Başkanlığındaki ilk gününde protestoyla karşılaştı: Kılıçdaroğlu sana ekmek yedirdi
CHP'de Türk siyasetine kaybettiği seçimlerle damga vuran Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek genel başkan seçilen Özgür Özel, görevinin ilk saatlerinde protesto ile karşılaştı. Özel, vefatının 17. yıldönümü dolayısıyla eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’in Devlet Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederken bir kadın Özel'e Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerlediğini ifade ederek tepki gösterdi. İşte detaylar...