Özgür Özel: Barışı getirecek sürecin karşısında olmayız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çağrı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "Tüm aktörlerin sözü kıymetlidir' diyen Özel, ''eğer biz terörü bitirecek bir sürecin karşısında kısa vadeli beklentilerle durursak tarih önünde yanlış yapmış oluruz.'' ifadelerini kullandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN