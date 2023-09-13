13 Eylül 2023, Çarşamba
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Özgür Özel adaylığını mı açıklayacak?
Değişim tartışmalarının yaşandığı CHP'de Grup Başkanı Özgür Özel adım adım genel başkanlık adaylığına gidiyor. Kulislerde, Özel'in cuma günü adaylığını açıklayacağı konuşuluyor. "İttifaksız seçim" çağrısında bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, Genel İdare Kurulu'nu toplayacak. Son gelişmeleri A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.