30 Ağustos 2023, Çarşamba
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Özgül Özel gemileri yaktı! Özel eylül ayında “adayım” diyecek
CHP Grup Başkanı Özgür Özel gemileri yaktı. Eylül ayının başında Genel Başkan adaylığını açıklayacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da işi sıkı tutuyor. İlçe kongrelerinin ardından sahaya inecek örgütleri ziyaret edecek. Ekim ayı itibariyle de mitinglere başlayacak.