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Özel'in yeni erken seçim planı! CHP’li vekilden skandal açıklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.07.2024 21:03
Suriyeli sığınmacılar üzerinden bir nefret körüklenmeye çalışılıyor birkaç gündür. Ne yazık ki, buna ortak olan siyasiler de var. CHP Kayseri milletvekili aşkın genç, katıldığı canlı yayında sığınmacılarla ilgili büyük bir provokasyona imza attı. CHP genel başkanı Özgür Özel'in gündemi ise yine erken seçimdi. Daha önce "erken seçim çağrısı yapmayacağız" diyen özel, bu defa 2 ay içinde seçime gidilmesini önerdi.
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Özel’in yeni erken seçim planı!
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