30 Ağustos 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Özel'in Trump iddiası çürüdü! Özel: bulun ve beni mahçup edin
Özel’in Trump iddiası çürüdü! Özel: bulun ve beni mahçup edin

Özel'in Trump iddiası çürüdü! Özel: bulun ve beni mahçup edin

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2025 13:27
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’deki Filistin oturumunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı Trump üzerinden eleştirdi. Özel’in, “Trump’ın Gazze’yi boşaltma planına Erdoğan tepki göstermedi” sözlerine karşın, Erdoğan’ın aylar öncesinde Trump’a sert tepki verdiği konuşma yeniden gündeme geldi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Özel’in Trump iddiası çürüdü! Özel: bulun ve beni mahçup edin
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Türk ordusunun kahramanlık destanı: 30 Ağustos
Özel’in Trump iddiası çürüdü!
Özel'in Trump iddiası çürüdü!
Zaferin yazıldığı topraklarda 103 yıllık gurur
Zaferin yazıldığı topraklarda 103 yıllık gurur
30 Ağustos coşkusu A Haber’de
30 Ağustos coşkusu A Haber'de
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de
Başkan Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir’de
A Haber TCG Sancaktar’dan canlı yayında
A Haber TCG Sancaktar'dan canlı yayında
Yurt genelinde 30 Ağutos coşkusu!
Yurt genelinde 30 Ağutos coşkusu!
30 Ağustos yeniden dirilişin tescilidir
"30 Ağustos yeniden dirilişin tescilidir"
İstanbul’da Zafer Bayramı kutlamaları!
İstanbul'da Zafer Bayramı kutlamaları!
Kütahya Dumlupınar Şehitliği’nde anma
Kütahya Dumlupınar Şehitliği'nde anma
Başkan Erdoğan Anıtkabir’i ziyaret edecek
Başkan Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret edecek
Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı
Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı
Daha Fazla Video Göster