30 Ağustos 2025, Cumartesi
Özel'in Trump iddiası çürüdü! Özel: bulun ve beni mahçup edin
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’deki Filistin oturumunda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı Trump üzerinden eleştirdi. Özel’in, “Trump’ın Gazze’yi boşaltma planına Erdoğan tepki göstermedi” sözlerine karşın, Erdoğan’ın aylar öncesinde Trump’a sert tepki verdiği konuşma yeniden gündeme geldi.