Özel'in "sokak çağrısına" tepki! "Provokasyonlara uyanık olmalıyız"

Özgür Özel’in son dönemde sıkça dile getirdiği sokak çağrıları, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de gündeminde yer aldı. Bahçeli, kaybedilen siyasi itibarın, sokakların karanlığında arandığını belirterek, kriz ve kaos meraklılarının provokasyon arzusuna dikkat çekti. Suça sürüklenen çocuklarla ilgili de mesaj veren Bahçeli, 15-18 yaş grubundaki çocuklara verilen cezaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi. "İhmal ve kayıtsızlık gösterenlerin gözünün yaşına bakılmamalıdır" ifadelerini kullandı.

