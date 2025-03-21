Özel’in sokak çağrısı | Avukat Serkan Toper: Yolsuzluğa gençleri siper etmeyin!

Ekrem İmamoğlu’na yönelik olarak başlatılan ve 88 kişinin gözaltına alındığı terör ve yolsuzluk soruşturmasındaki gelişmeleri A Haber’de değerlendiren avukat Serkan Toper, “. Kendileri kişisel ikbal için hukuksuz işlere bulaşmışlar ama polis ile karşı karşıya gelmiyorlar gazı da kendileri yemiyorlar. Gençleri tarihin en büyük yolsuzluğuna siper etmeyin. ” dedi.

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