Özel’in güvendiği dağlara karlar yağdı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İngiltere merkezli BBC'ye verdiği röportajda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İngiltere'den destek gelmemesine tepki gösterdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer’a seslenen Özel, "Bu nasıl dostluk? Terk edilmiş hissediyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan, parti içinde de gerginlik yaşanıyor. Sokak gösterilerinde tutuklananların aileleri CHP’ye tepki gösterirken, partide bu konuyla ilgili ayrışmalar dikkat çekiyor.

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